Hartza Gotein-Libarrenx, vendredi 16 février 2024.

Hartza Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Durant une semaine, nous accueillons le projet Hartza, projet marionnettique qui se nourrit des innombrables mythes, rites et croyances qu’engendre l’ours.

A travers des récits empruntés au peuple Inuit et aux philosophes et aux anthropologues, la compagnie interroge le lien homme/animal, leur espace de rencontre et la porosité entre leurs monde.

Vous découvrirez l’état de travail de la compagnie, suivi d’une discussion sur des sujets liés à ce fascinant mammifère la question du sauvage, la notion d territoire et de la cohabitation.

A l’issue de cette rencontre, nous vous proposons un moment de convivialité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16

Château de Libarrenx

Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

