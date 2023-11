Harsh Symmetry en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, 7 février 2024, Paris.

Le mercredi 07 février 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 15 EUR

Le 7 février sera placé sous le signe de la synthwave / darkwave avec le concert du californien Harsh Symmetry ! On y dansera sur la nostalgie de ses influences post-punk et new wave.

HARSH SYMMETRY

Harsh Symmetry est le projet solo de Julian Sharwarko, basé en Californie, dont la musique est portée par des synthétiseurs. Mélangeant les influences post-punk et new wave des années 1980 avec des genres plus contemporains comme la dark wave et la minimal wave, Harsh Symmetry brosse un tableau rafraîchissant et dansant tout en conservant un certain sens de la nostalgie.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3MH8hYeQi https://fb.me/e/3MH8hYeQi https://link.dice.fm/s314719894f1

