Harry Potter™: L'Exposition est une exposition révolutionnaire et interactive qui permet d'explorer les événements, les personnages, les lieux, les créatures légendaires issus de l'univers Harry Potter et du Monde des Sorciers à travers des décors et des technologies immersifs et de pointe. Il s'agit d'une expérience unique qui plonge le spectateur dans des histoires fascinantes et audacieuses, des technologies interactives, et présente des accessoires et des costumes inédits. Laissez-vous transporter dans le Monde des Sorciers, avec ses événements, ses créatures et ses histoires mythiques issues des Animaux Fantastiques et de Harry Potter et l'enfant maudit. Choisissez votre Maison de Poudlard préférée, une baguette et un Patronus pour entamer votre périple à travers tous les espaces de l'exposition : prenez place dans la chaise géante de Hagrid, faufilez-vous dans le placard sous l'escalier et entraînez-vous au Quidditch en faisant une passe de souafle. Pilotez des attractions exclusives et découvrez des infos sur les coulisses de l'univers Harry Potter grâce aux auteurs des films. Pouvez-vous retrouver le Gardien du Parc qui se cache dans les branches, découvrir les sept Horcruxes ou convoquer votre Patronus ? Vous le découvrirez – et bien plus encore – en visitant Harry Potter™: The Exhibition.Harry Potter™: L'Exposition à partir du 21 avril 2023 au Parc Expo de Versailles à Paris. Informations pratiques :Horaires d'ouverture : Tous les jours de 09h00 à 19h00, dernière séance à 17h30 (dernière entrée à 18H) Enfants : De 3 à 15 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

Paris Expo Porte de Versailles PARIS Porte de Versailles Paris

Harry Potter™: L’Exposition est une exposition révolutionnaire et interactive qui permet d’explorer les événements, les personnages, les lieux, les créatures légendaires issus de l’univers Harry Potter et du Monde des Sorciers à travers des décors et des technologies immersifs et de pointe. Il s’agit d’une expérience unique qui plonge le spectateur dans des histoires fascinantes et audacieuses, des technologies interactives, et présente des accessoires et des costumes inédits.

Laissez-vous transporter dans le Monde des Sorciers, avec ses événements, ses créatures et ses histoires mythiques issues des Animaux Fantastiques et de Harry Potter et l’enfant maudit.

Choisissez votre Maison de Poudlard préférée, une baguette et un Patronus pour entamer votre périple à travers tous les espaces de l’exposition : prenez place dans la chaise géante de Hagrid, faufilez-vous dans le placard sous l’escalier et entraînez-vous au Quidditch en faisant une passe de souafle.

Pilotez des attractions exclusives et découvrez des infos sur les coulisses de l’univers Harry Potter grâce aux auteurs des films.

Pouvez-vous retrouver le Gardien du Parc qui se cache dans les branches, découvrir les sept Horcruxes ou convoquer votre Patronus ?

Vous le découvrirez – et bien plus encore – en visitant Harry Potter™: The Exhibition.

Harry Potter™: L’Exposition à partir du 21 avril 2023 au Parc Expo de Versailles à Paris.

Informations pratiques :



Horaires d’ouverture :

Tous les jours de 09h00 à 19h00, dernière séance à 17h30 (dernière entrée à 18H)

Enfants :

De 3 à 15 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

