Harry Potter, l’expo : une expérience immersive inédite à la porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles Paris, 21 avril 2023, Paris.

Du vendredi 21 avril 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 19h00

.Tout public. payant

Billets datés : Lundi-Jeudi : À partir de 15 € pour les enfants (3 à 15 ans), 19 € pour les adultes (16 ans et +).

Vendredi-Dimanche : À partir de 19 € pour les enfants et 25 € pour les adultes.

Qu’on soit moldus ou pas, cette expo itinérante s’arrête au parc des exposition de la porte de Versailles du 21 avril au 1er octobre et devrait séduire tous les âges. Avec un design bluffant et une technologie qui invite à une expérience immersive, venez célébrer la magie du cinéma et du monde des sorciers !

Moldus de tout âge, cette expérience est faite pour vous ! Unique en son genre, elle plonge le visiteur dans un monde improbable grâce à une narration captivante et à sa technologie interactive innovante, tout en présentant des accessoires et des costumes originaux.

Revivez quelques vos moments préférés de la saga Harry Potter grâce aux accessoires, costumes, personnages et décors immersifs. Plongez dans le monde des sorciers à travers les moments, créatures et histoires emblématiques des Animaux Fantastiques et Harry Potter et l’Enfant maudit.

Choisissez votre maison Poudlard préférée, votre baguette et votre Patronus pour commencer un voyage personnalisé dans cette exposition immersive : installez-vous dans la chaise géante de Hagrid, glissez-vous dans le Placard sous l’escalier et exercez vos talents au Quidditch en lançant une quille, tout en découvrant les coulisses de la réalisation cinématographique.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Pl. de la Porte de Versailles 75015 Paris

Contact : https://harrypotter-exposition.fr/ https://harrypotter-exposition.francebillet.com/artist/harry-potter/

