Bannalec Finistère Bannalec Venez écouter les contes de « Beedle le Barde »qui bercent tous les jeunes sorciers.

Rendez-vous Voie 9 3/4 pour tester vos connaissances avec des quiz.

Êtes vous prêt à prendre le Poudlard Express ?

Animation conseillée à partir de 8 ans.

mediatheque@bannalec.fr +33 2 98 35 40 50

