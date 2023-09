Harry Potter et les reliques de la mort 1 en ciné-concert au Palais des congrès Palais des Congrès Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 19 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024 :

vendredi, samedi, dimanche

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant

De 89€ à 149€

La série de ciné-concerts officielle d’Harry Potter continue à Paris, au Palais des Congrès avec pour la première fois en France le septième et avant dernier film de la série en ciné-concert : Harry Potter et les Reliques de la Mort – 1ère partie présenté 19, 20 et 21 janvier 2024

L’Orchestre Symphonique du Val d’Europe interprétera l’incroyable bande originale d’Alexandre Desplat en live sur scène, tandis que le film sera projeté en haute définition sur un écran de plus de 14 mètres de large avec ses dialogues et effets spéciaux.

Synopsis :

Sans les conseils et la protection de leurs professeurs, Harry, Ron et Hermione ont pour mission de détruire les horcruxes, les origines de l’immortalité de Voldemort. Bien que plus que jamais ils doivent compter l’un sur l’autre, les forces du mal menacent de les désunir. Les Death Eaters de Voldemort ont pris le contrôle du ministère de la Magie et de Hogwarts et ils recherchent Harry. Aussi Harry et ses amis se préparent pour la dernière confrontation.

Palais des Congrès 2, place de la Porte Maillot 75017 Paris

©DR harry-potter-et-les-reliques-de-la-mort-1ere-partie-