Haute-Garonne 25 EUR 25 79 Pendant plus de deux heures, revivez la magie de cet univers enchanteur, accompagnés en live par la puissance de l’orchestre symphonique !

Pendant les fêtes de Noël, redécouvrez en famille le film qui a enflammé notre imagination et captivé le cœur de millions de spectateurs. Suivez Harry, Ron et Hermione dans leur troisième année mouvementée à Poudlard, lors d’un ciné-concert exceptionnel. Avec plus de 100 musiciens et choristes sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (VOSTFR). ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

