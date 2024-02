HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU ZENITH DE DIJON Dijon, samedi 4 janvier 2025.

Participez au tournoi des Trois Sorciers aux côtés d’Harry, lors du ciné-concert exceptionnel d’Harry Potter et la Coupe de feu™. Avec plus de 90 musiciens sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de Patrick Doyle pendant la projection du film (VOSTFR) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du quatrième opus. Alors qu’il est mystérieusement inscrit à ce concours éprouvant, Harry va devoir tour à tour affronter un dragon, survivre à une plongée d’une heure dans un lac rempli de démons, trouver la coupe à l’issu d’un labyrinthe enchanté pour finalement se retrouver aux mains de Lord Voldemort. Heureusement, Harry, toujours aussi bien entouré par Hermione et Ron, pourra compter sur le soutien de ses acolytes pour passer ensemble ce cap de la fin de l’enfance. Revivez la magie de cet univers enchanteur pendant plus de deux heures, accompagnés en live par la puissance de l’orchestre symphonique ! Pendant les fêtes de Noël, redécouvrez en famille le film qui a enflammé notre imagination et captivé le cœur de millions de spectateurs !

Tarif : 25.20 – 79.00 euros.

Début : 2025-01-04 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21