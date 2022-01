HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS EN CINE-CONCERT Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS EN CINE-CONCERT Zénith de Toulouse, 5 janvier 2023, Toulouse. HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS EN CINE-CONCERT

Zénith de Toulouse, le jeudi 5 janvier 2023 à 20:00 Retrouvez Harry, Ron et Hermione pour la suite de leurs aventures à Poudlard lors d’un ciné-concert exceptionnel.

Avec plus de 80 musiciens sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (VOSTFR) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du deuxième opus.

Bravez les avertissements d’un elfe de maison et montez à bord d’une voiture volante aux côtés de Harry et Ron alors qu’ils retournent à Poudlard pour une deuxième année qui s’annonce mouvementée… Rejoint par la brillante Hermione, les trois acolytes auront besoin de tout leur courage et compétences de sorciers pour résoudre le mystère de La Chambre des Secrets. Pendant plus de deux heures, revivez la magie de cet univers enchanteur accompagnés en live par la puissance de l’orchestre symphonique !

Pendant les fêtes de Noël, redécouvrez en famille le film qui a enflammé notre imagination et captivé le cœur de millions de spectateurs. L’occasion unique de redécouvrir le deuxième opus de cette saga culte ! Projection : version originale sous-titrée en français (VOSTFR)

Orchestre : Yellow Socks Orchestra

Durée du spectacle : 2h58min (entracte compris) Producteur : uGo&Play Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,H Ciné-concert Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T20:00:00 2023-01-05T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Zénith de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS EN CINE-CONCERT Zénith de Toulouse 2023-01-05 was last modified: by HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS EN CINE-CONCERT Zénith de Toulouse Zénith de Toulouse 5 janvier 2023 toulouse Zénith de Toulouse Toulouse

Toulouse Haute-Garonne