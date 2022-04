Harry Potter en Puisaye ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 30 avril 2022, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

Harry Potter en Puisaye ! Rue du Champ de Foire Parking du Champ de Foire (où se trouve une borne de recharge pour voitures électriques) Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

2022-04-30 – 2022-04-30 Rue du Champ de Foire Parking du Champ de Foire (où se trouve une borne de recharge pour voitures électriques)

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

6 6 EUR Avez-vous déjà remarqué toutes les similitudes qu’il existe entre l’uni vers d’Harry Potter et la Puisaye ? Entre magie bienveillante ou malveillante, arbres centenaires et créatures enchanteresses, vous plongerez dans les aventures du plus célèbre des sorciers, lors d’une balade de 7,5km dans les bois de Treigny ! A partir de 9 ans.

salome.brugnaux@mailo.com https://www.sb-guide-en-puisaye.fr/

