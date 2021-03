Harry Potter à l’École des Sorciers en ciné-concert Zénith de Toulouse, 3 janvier 2021-3 janvier 2021, Toulouse.

Harry Potter à l’École des Sorciers en ciné-concert

du dimanche 3 janvier au jeudi 6 janvier 2022 à Zénith de Toulouse

<p>Communiqué de la production du 28 septembre 2020 : <br /> »En raison de la crise sanitaire actuelle, nous vous informons que le ciné-concert d’Harry Potter à l’École des Sorciers™ initialement prévu le dimanche 3 janvier 2021 à 17h est reporté au jeudi 6 janvier 2022 à 20h au Zénith Toulouse Métropole. »</p>

<p>—————————————</p>

<p>U-go&play et le Yellow Socks Orchestra ont le plaisir d’annoncer le ciné-concert d’Harry Potter à l’École des Sorciers™ Premier opus d’une série de concerts des films Harry Potter.</p>

<p>Pour la première fois en tournée en France, revivez cette extraordinaire histoire d’amitié, de magie et d’aventure lors d’un ciné-concert exceptionnel ! Avec plus de 80 musiciens sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (en version originale sous-titrée en français) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du premier opus.</p>

<p>Pendant plus de deux heures, replongez aux côtés de Harry et ses amis, Ron et Hermione, dans les couloirs de Poudlard pour sa première rentrée… Revivez la magie des cours de sorcellerie et des matchs épiques de Quidditch accompagnés en live par la puissance de l’orchestre symphonique !</p>

<p>Durée : 3h20 (20 min d’entracte)</p>

Producteur : uGo&Play

Placement: Place numérotée

Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 01 42 64 49 40

Ciné-concert – Spectacle enfants

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-03T17:00:00 2021-01-03T00:00:00;2022-01-06T20:00:00 2022-01-06T00:00:00