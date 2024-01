HARRY POTTER 8 EN CONCERT PALAIS DES CONGRES DE PARIS Paris, vendredi 17 janvier 2025.

Le dernier film de la série Harry Potter™ en ciné-concert avec Harry Potter et les Reliques de la Mort™ – 2ème Partie !La seule série de concerts officielle d’Harry Potter™ se termine à Paris les 17, 18 et 19 janvier 2025, au Palais des Congrès, avec pour la première fois en France le ciné-concert d’Harry Potter et les Reliques de la Mort™ – 2ème Partie. L’Orchestre Symphonique du Val d’Europe interprétera l’incroyable bande originale d’Alexandre Desplat en live sur scène, tandis que le film sera projeté en haute définition sur un écran de plus de 14 mètres de large avec ses dialogues et effets spéciaux. Dans ce final épique, la bataille entre les forces du bien et du mal du monde des sorciers se transforme en une guerre générale. Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui pourrait être appelé à faire le sacrifice ultime alors qu’il se rapproche de l’affrontement décisif avec Lord Voldemort.Tout se termine ici…

Tarif : 69.00 – 149.00 euros.

Début : 2025-01-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES DE PARIS 2 Place Porte Maillot 75017 Paris 75