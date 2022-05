Harry, le poisson qui pleure

Harry, le poisson qui pleure, 19 mai 2022, . Harry, le poisson qui pleure

2022-05-19 10:00:00 – 2022-05-19 7 7 Un voyage jusqu’à l’océan pour grandir en toute liberté.



Harry, le poisson rouge est triste, si triste.

Seul dans son bocal tout rond,

Il tourne et il pleure, Il tourne et il pleure.

Il pleure, Il pleure…????????????



Mais ses larmes se transformeront en larmes de joie.



Par la Cie Zitalanuit

A partir de 9 mois Un voyage jusqu’à l’océan pour grandir en toute liberté.

Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 19 et 21 mai. Un voyage jusqu’à l’océan pour grandir en toute liberté.



Harry, le poisson rouge est triste, si triste.

Seul dans son bocal tout rond,

Il tourne et il pleure, Il tourne et il pleure.

Il pleure, Il pleure…????????????



Mais ses larmes se transformeront en larmes de joie.



Par la Cie Zitalanuit

A partir de 9 mois dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville