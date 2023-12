Harris Gkekas – Blackout Dialogs [création] Théâtre de la Cité internationale Paris, 8 février 2024 20:00, Paris.

Le vendredi 09 février 2024

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

La nouvelle création d’Harris Gkekas, Blackout Dialogs, est l’exemple magnifique de la pertinence de la danse contemporaine à exprimer le complexe et le vivant.

Mais ne sont-ils pas en fait synonymes ?

Harris Gkekas pousse brillamment la chorégraphie dans ses retranchements, assoiffé de composition et de mouvement. Il explore la métamorphose comme principe énergétique. Entre hasard et nécessité, chaque forme de vie connaît des vitesses inégales pendant son évolution. La transformation est un impératif, durant lequel chaque organisme se dépasse. Fasciné par la capacité du vivant à se réorganiser et convertir les bouleversements en mutation féconde, il désire rendre visible le potentiel de chaque forme de vie, et dire par la danse la fertilité de la discontinuité, de l’évolution, au-delà du hasard heureux ou malheureux.

Théâtre de la Cité internationale 21 A Boulevard Jourdan 75014 Paris

Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/blackout-dialogs/

