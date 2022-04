Harpy Day | Rencontre de harpes Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Harpy Day | Rencontre de harpes Conservatoire de Nantes, 14 mai 2022, Nantes. 2022-05-14

Horaire : 17:30 19:00

Gratuit : oui Sans réservation. Entrée selon consignes sanitaires en vigueur. Rencontre de harpes avec 90 élèves de cycles 1 et 2, six professeurs et treize écoles de musique de l’agglomération nantaise. Programme : ensemble de harpes, contes musicaux, musiques de films, musique et danse traditionnelles… Ecoles : EMBG Basse-Goulaine ; EDMD Bouaye ; La Chapelle-sur-Erdre ; Couëron ; Ecole asssociative O. Messiaen – Nantes ; Conservatoire de Nantes : EMI Nort-sur-Erdre ; Orvault ; Ecole associative Rythme au manoir ; Saint-Etienne-de-Montluc ; Saint-Herblain ; Sainte-Luce-sur-Loire ; Sucé-sur-Erdre Professeurs : Jeanne Brachet, Sandy Delaporte, Delphine Douillard, Nathalie Henriet, Catherine NGuyen, Jacques-Emmanuel Paroutaud Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Conservatoire de Nantes Adresse 4 Rue Gaëtan Rondeau Ville Nantes lieuville Conservatoire de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Conservatoire de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Harpy Day | Rencontre de harpes Conservatoire de Nantes 2022-05-14 was last modified: by Harpy Day | Rencontre de harpes Conservatoire de Nantes Conservatoire de Nantes 14 mai 2022 Conservatoire de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique