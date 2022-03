HarPoe, l’extraordinaire Edgar Poe et une harpe Wintzenheim, 16 mars 2022, Wintzenheim.

HarPoe, l’extraordinaire Edgar Poe et une harpe Wintzenheim

2022-03-16 20:00:00 – 2022-03-16 22:00:00

Wintzenheim Haut-Rhin Wintzenheim Haut-Rhin

EUR C’est une dérive sensuelle, mortelle et délicieusement dangereuse à partir de l’oeuvre d’Edgar Allan

Poe, maître de l’étrange. Les textes et les musiques s’épaulent, s’entremêlent et fusionnent, faisant

une seule musique. Sur scène, 3 interprètes et une harpe. L’instrument est central, avec ses

arabesques, sa douceur et sa puissance.

Spectacle musical à partir de 8 ans

+33 3 89 79 60 17

C’est une dérive sensuelle, mortelle et délicieusement dangereuse à partir de l’oeuvre d’Edgar Allan

Poe, maître de l’étrange. Les textes et les musiques s’épaulent, s’entremêlent et fusionnent, faisant

une seule musique. Sur scène, 3 interprètes et une harpe. L’instrument est central, avec ses

arabesques, sa douceur et sa puissance.

Wintzenheim

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Office de tourisme de Colmar