Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, le jeudi 14 avril à 20:00

### Concerts / Spectacles Classes de harpe du CRR de Toulouse et du CRD de Blagnac de Fabienne Hilar-Drhouin. ### Programme **1re partie :** * Fandango Boccherini * Prélude & romance, d’Alexander Glazunov * Cantaloupe Island, Herbie Hancock, Arr. Mike Kamuf **2e partie :** * Dance of the Harps, Meg Robinson * A. Bacqueyrisse : Aquarelle À la claire fontaine Panga a To Dalciat Métamorphose ![]() ### Infos pratiques [Site du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse](https://conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr/index.php?events) Renseignements : 05 61 22 39 36

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France

2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T20:59:00

