Harpe Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Rhône

Harpe Lyon 3e Arrondissement, 17 avril 2022, Lyon 3e Arrondissement. Harpe Auditorium-Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

2022-04-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-17 12:00:00 12:00:00 Auditorium-Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi

Lyon 3e Arrondissement Rhône EUR Avec Henriette Renié, Maria Theresa von Paradies et Mel Bonis, pas moins de trois femmes figurent à ce programme à la parité rigoureuse. Tout cela sous l’œil vigilant de la harpe, qui prend les commandes d’un trio inhabituel et particulièrement charmeur. Auditorium-Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

