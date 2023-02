Harpe et contes d’hiver Maison de la Harpe Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Harpe et contes d'hiver
2023-02-23
Maison de la Harpe
6 Rue de l'Horloge
Dinan

2023-02-23 – 2023-02-23

Cotes-d’Armor Lili vous propose des contes traditionnels dans l’esprit des veillées hivernales d’autrefois, accompagnée à la harpe. Partagez un voyage musical, en famille ! Nombre de places limité, sur réservation à la Maison de la harpe. contact@maisondelaharpe.org +33 2 96 87 36 69 https://www.harpe-celtique.fr/maisondelaharpe/animations-vacances-de-fevrier/ Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge Dinan

