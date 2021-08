Meisenthal Meisenthal Meisenthal, Moselle HARPAGIA Meisenthal Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle

HARPAGIA Meisenthal, 18 septembre 2021, Meisenthal. HARPAGIA 2021-09-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-18 Site Verrier Place Robert Schuman

Meisenthal Moselle 12 EUR Jazz / Blues / Gospel On retrouvera les 3 chanteuses et les 5 musiciens sur la scène de la Halle Verrière, le 18 septembre, pour le premier concert-spectacle de présentation pour la sortie du CD. Mise à disposition ou vente de casques anti-bruit pour enfant sur place les soirs des concerts.

Accès PMR : contactez la Halle Verrière au 03 87 96 82 91. Ouverture des portes de la Boîte Noire 2.0 à 20h. +33 3 87 96 82 91 https://halle-verriere.fr/evenement/harpagia/ DR dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d'évènement: Meisenthal, Moselle