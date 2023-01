Harp + Aurore + Fleur. + Sangham + Kvårk Marseille 6e Arrondissement, 2 février 2023, Marseille 6e Arrondissement .

Harp + Aurore + Fleur. + Sangham + Kvårk

• Harp

Né en 2017, à Bastia, Harp est un groupe de Thrash Metal. Influencés par des formations telles que Sepultura, Coroner, Led zeppelin, Pantera ou encore Death, les deux musiciens Guillaume Timotei (batterie) et Romain Delatour (basse/ chant) décident d’écrire un premier album/demo, ”Volume One” sorti en octobre 2017, accompagné d’un clip pour le titre « Horizons ». Ce n’est qu’en septembre 2018, à Marseille, que le duo s’entourent des guitaristes Neyssan Rouhani (lead guitars) et Paul Leroy ( rhythm guitars) afin de pouvoir se produire en Live. Fort de sa cohésion, le groupe définit une approche originale du genre, et perpétue la singularité de l’univers déjà exposé à travers leur dernier single « Lifeless » sorti en mai 2022 ou lors d’apparition en première partie de LANDMVRKS ou encore SEPULTURA à Marseille, leur ville d’accueil, où le groupe a su amener un public convaincu à travers des confins encore inexplorés d’un thrash metal aux multiples visages.



• Aurore

Nous venons de Marseille et nous faisons des chansons hardcore, et tout ce que vous entendrez et verrez à partir de maintenant est fait maison. Nous sommes en train d’écrire notre album et il sera chargé d’émotions. Nous serons bientôt de retour, pour le meilleur et pour le pire.



• Fleur.

Ou le plus grand groupe de Birdcore au monde, un style qu’ils ont eux-mêmes inventé.

Un genre aussi volatile et étrange qu’un oiseau. Couplé d’une voix tranchante et de musiciens puissants, FLEUR. aime prendre des risques et alternent le lançage de parpaing aux mélodies douces remplies de sensibilité.



• Sangham

Sangham est une formation qui émerge du sud de la France à Marseille au cours de l’année 2020. Le groupe conjugue des inspirations et sonorités modernes et organiques, tout en explorant une dualité entre les chants clairs et saturés.



• Kvårk

Kvårk est un groupe instrumental composé de quatre musiciens originaire de la région Marseillaise dont le style oscille entre le Rock progressif et le Metal puissant.

