Haroun Théâtre Louis Aragon, 28 novembre 2021, Tremblay-en-France.

Haroun

Théâtre Louis Aragon, le dimanche 28 novembre à 15:00

Dans la série des humoristes redoutés et redoutables, Haroun s’impose. Malgré un style très doux et très propre sur lui, le jeune homme est aussi incisif que le tranchant d’une lame. Bien affutés, ses textes balayent tous les sujets les plus tendances du moment, comme les plus profonds, qu’il décrypte et désamorce par l’absurde. L’artiste aux 50 millions de vues sur YouTube, passé par la télé au Jamel Comedy Club ou chez Ardisson, n’est jamais aussi bon que sur scène devant un public. C’est ce qu’il prouve encore avec ce nouveau spectacle, où il use et abuse de l’humour comme arme de réflexion massive, pour mieux défendre son idée d’une humanité mélangée et joyeuse.

De 12€ à 17€

Grincements de dents et rires francs !

Théâtre Louis Aragon 24 boulevard de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T16:15:00