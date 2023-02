Haroun – Seuls (Tournée) PALAIS DES CONGRES LE MANS Catégorie d’Évènement: Le Mans

Haroun – Seuls (Tournée) PALAIS DES CONGRES, 10 mars 2023 00:00, LE MANS. Haroun – Seuls (Tournée) Haroun. De 2023-03-10 à 2023-04-30 20:00. Tarif : 39.0 43.0 euros PALAIS DES CONGRES LE MANS 72000 . ELDORADO (L-R-21-12527/13149) présente : ce spectacle. Avec son style impeccable et son analyse des failles de notre société, Haroun a cassé les codes de l'humour. Sur internet ses vidéos iconiques font des millions de vues. Il aime proposer de la nouveauté et surprendre son public. Après le succès incontesté de ses pasquinades, il est de retour sur scène avec son nouveau spectacle "Seuls".Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.73.62.79.00 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h00.

Détails Catégorie d’Évènement: Le Mans Autres Lieu PALAIS DES CONGRES Adresse CITÉ CÉNOMANE Ville LE MANS Tarif 39.0-43.0 euros

