La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le jeudi 12 mai 2022 à 20:00

Avec son allure de cadre dynamique ou de premier de la classe calmement posé derrière son micro, Haroun surprend par son humour acide. Racisme, politique, religion, terrorisme, écologie… Il aime décrypter, écrire sur les incohérences du monde et analyser les failles de notre société. Pas de tabous, pas de leçons de morale, pas de jugement ni de méchanceté gratuite, juste une observation pointue et sans concession des absurdités qui jalonnent nos vies. À l’instar de ses modèles, Coluche et Desproges, ce trentenaire arrive à rire de tout sans jamais tomber dans la vulgarité ni la malveillance, et jette avec beaucoup de finesse un regard ironique et décapant sur notre civilisation. Aussi à l’aise au Jamel Comedy Club qu’en citant Céline ou Flaubert, l’humour est selon lui une « arme de réflexion massive ». En plus de ses spectacles, Haroun a créé un site indépendant entièrement dévolu à l’humour (pasquinade.fr) rassemblant des millions de vues et un public de tous les âges. Dans Seuls, il est l’auteur de tous ses textes, et n’hésite pas à faire évoluer son spectacle au fil de l’actualité pour surprendre son public, apportant un souffle nouveau et décalé dans le paysage du stand-up. Fou-rires assurés avec son humour noir et pince-sans-rire !

Tarifs : 32€ / 25€ / 18€

Après avoir jouer 4 spectacles à guichets fermés, l’un des meilleurs humoristes de sa génération revient sur scène !

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



