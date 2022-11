Haroun et la mer des histoires

2022-12-14 14:30:00 – 2022-11-27 15:30:00 Ciné-théâtre. D’après un conte de Salman Rushdie. La vie du jeune Haroun est bouleversée le jour où son père, un conteur renommé, perd son don de parole. Pour le sauver, il part sur une planète fantastique où la mer est faite de mots, c’est l’Océan des histoires. Il découvre que ce dernier est en grand danger…, l’eau est polluée. La source d’où sortent toutes les histoires est en passe de se tarir et le monde est menacé. Un spectacle visuel où les images, au-delà du réalisme, mêlent des références aux Mille et Une Nuits et les incongruités du rêve. Un spectacle musical où un instrumentarium composé d’un pêle-mêle d’instruments hybrides, parfois détournés ou fabriqués, embarque le spectateur dans un univers sonore détonnant. Dans une scénographie épurée, la comédienne et le musicien, en parfaite harmonie avec l’image, transportent le public de l’autre côté de l’imaginaire et questionnent sur la nécessité des histoires et sur la pollution des mers. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

