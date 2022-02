Harold : The game Marseille 3e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Harold : The game La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-03-19 – 2022-03-19 La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

6 8 La tapisserie de Bayeux relate la conquête du Royaume d’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066.



À travers ce magnifique objet de propagande (dont la fin est manquante) ce spectacle brode sous toutes ses coutures et en toute mauvaise foi, un canevas de preuves irréfutables en faisant passer un chameau par le chas d’une aiguille, enjolivant cette histoire cousue de fils blancs.



Le lieu du récit, le stade, l’espace scénique, la terre… le camp, le pays. Ici, au centre de l’arène, l’affrontement des joueurs est soutenu par la rudesse de la musique et le respect des règles est assuré par un arbitre douteux. Tout autour, des supporters galvanisés par leurs chants agitent leurs drapeaux, leurs bannières.



À travers cette libre évocation de la bataille d’Hastings, c’est une tentative d’éveiller l’analyse critique des spectateur·rices supporters assistant à un match truqué qui se joue ici…



Mise en scène : Denis Athimon et Charlot Lemoine

Idée originale : Rina Vergano, The Egg Theatre à Bath (GB)

Écriture et interprétation : Denis Athimon, Charlot Lemoine, François Athimon, Fabien Cartalade, José Lopez et Jude Quinn

Accompagnement corps : Christine Le Berre

Création musicale : François Athimon et Fabien Cartalade



Création 20-21



bob théâtre

Théâtre d’objet

+ 9 ans

Durée 1h

dernière mise à jour : 2021-08-17 par