du mercredi 16 mars 2022 au jeudi 17 mars 2022

Le Bob Théâtre et le Vélo Théâtre ont un humour tellement ravageur qu’ils auraient bien pu être Anglais ! Dans une arène qui se recouvre peu à peu de terre, ils nous livrent leur propre version de la Bataille d’Hastings, événement fondateur de la légendaire rivalité franco-anglaise brodé sur la célèbre Tapisserie de Bayeux.

de 5 à 20 €

Bob Théâtre et Vélo Théâtre / Denis Athimon / Charlot Lemoine L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T21:30:00;2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T21:30:00

