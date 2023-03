Harold : The Game LA COOPÉRATIVE Scène Nationale Belfort Catégories d’Évènement: 90000

Belfort

Harold : The Game LA COOPÉRATIVE Scène Nationale, 28 mars 2023, Belfort . Harold : The Game 2 Rue Louis Parisot LA COOPÉRATIVE Scène Nationale Belfort 90000 LA COOPÉRATIVE Scène Nationale 2 Rue Louis Parisot

2023-03-28 – 2023-03-28

LA COOPÉRATIVE Scène Nationale 2 Rue Louis Parisot

Belfort

90000 Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur la Tapisserie de Bayeux ? Ça tombe bien ! Le Vélo Théâtre et le Bob Théâtre, sur leur plateau de télévision itinérant, convoquent les meilleurs experts de ce magnifique objet de propagande. Ils nous parleront de « l’objet tapisserie» et s’intéresseront à cette histoire cousue de fils blanc qu’elle nous raconte, la conquête du royaume d’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Ils tenteront d’élargir le débat aux relations internationales qui existent depuis entre la France et l’Angleterre. Un animateur français douteux assurera le respect des règles de ce jeu truqué… Les Anglais n’ont qu’à bien se tenir ! Choisissez votre camp… LA COOPÉRATIVE Scène Nationale 2 Rue Louis Parisot Belfort

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: 90000, Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Belfort 90000 LA COOPÉRATIVE Scène Nationale 2 Rue Louis Parisot Ville Belfort Departement 90000 Lieu Ville LA COOPÉRATIVE Scène Nationale 2 Rue Louis Parisot Belfort

Belfort Belfort 90000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort /

Harold : The Game LA COOPÉRATIVE Scène Nationale 2023-03-28 was last modified: by Harold : The Game LA COOPÉRATIVE Scène Nationale Belfort 28 mars 2023 2 Rue Louis Parisot LA COOPÉRATIVE Scène Nationale Belfort 90000 90000 LA COOPÉRATIVE Scène Nationale Belfort

Belfort 90000