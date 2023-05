Harold Lopez-Nussa “Timba a la Americana” avec Grégoire Maret / Pierrick Pédron & Gonzalo Rubalcaba Salle des concerts – Cité de la musique, 7 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 septembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

26 €

Placement assis numéroté

Soirée franco-cubaine de très haute tenue avec un duo « alto piano » à l’origine d’un des plus élégants disques de jazz publiés depuis le début de l’année, et le retour du fulgurant Harold Lopez-Nussa aux côtés de l’harmoniciste Grégoire Maret.

1 / Pierrick Pédron & Gonzalo Rubalcaba

Premier concert à Paris pour ce formidable et très récent duo transatlantique. Le jazz est une musique de la spontanéité, mais découvrir que le saxophoniste altiste breton et le pianiste cubain ne s’étaient jamais rencontrés avant d’entrer en studio en juin 2022 pour l’enregistrement de cet album sobrement intitulé Pédron Rubalcaba, a de quoi laisser pantois. Le dialogue instrumental atteint des sommets, un peu à l’image d’un duo Monk-Coltrane auquel on pense par moments à l’écoute du caractère très anguleux, tout en tensions harmoniques, de certaines mélodies. Parcourant des standards du XXe siècle, de Jerome Kern à Carla Bley (dont la réinterprétation de « Lawns » est une pure merveille), les deux musiciens offrent une magistrale leçon d’un jazz épuré et intemporel.

2/ Harold Lopez-Nussa “Timba a la Americana”

Avec Timba a la Americana, album à paraître à la fin du mois d’août chez Blue Note, et produit par Michael League — décidément omniprésent et passant de la folk du tant regretté David Crosby à la musique cubaine avec une aisance déconcertante —, le sensationnel pianiste Harold Lopez Nussa revient en quartet aux côtés de son inséparable petit frère Ruy à la batterie, du contrebassiste Luques Curtis, et de la star mondiale de l’harmonica Grégoire Maret. On retrouve ici tout ce qui fait l’étoffe du virtuose de la Havane, avec des compositions d’une incroyable densité, empreintes de funk, parfois même de jazz-rock, mais avec toujours la grande tradition cubaine en perspective. Bête de scène absolue, Harold Lopez-Nussa met le feu partout où il joue, mais n’oublie jamais de nous laisser respirer le temps d’une ballade d’une infinie mélancolie dont il a le secret.

Salle des concerts – Cité de la musique 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26877/pierrick-pedron-gonzalo-rubalcaba-harold-lopez-nusa-timba-a-la-america contact@philharmoniedeparis.fr https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26877/pierrick-pedron-gonzalo-rubalcaba-harold-lopez-nusa-timba-a-la-america

Anna Yatskevitch Pierrick Pedron & Gonzalo Rubalcaba