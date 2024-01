HAROLD LÓPEZ-NUSSA Feat. GRÉGOIRE MARET + Adèle Viret Quartet Théâtre d’Orléans Orléans, jeudi 14 mars 2024.

HAROLD LÓPEZ-NUSSA Feat. GRÉGOIRE MARET + Adèle Viret Quartet Du jazz généreux voguant des rivages méditerranéens jusqu’à La Havane avec sa grande tradition des rythmes caribéens. Jeudi 14 mars, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T22:30:00+01:00

Du jazz généreux voguant des rivages méditerranéens jusqu’à La Havane avec sa grande tradition des rythmes caribéens.

Grande soirée jazz avec la joie communicative du génial pianiste cubain et l’envoûtant quartet d’Adèle Viret, lauréat du dispositif jazz migration 2023. Ses illustres aînés, Chucho Valdès en tête, disent de lui qu’il est à l’avant-garde d’une nouvelle génération d’artistes cubains. Harold López-Nussa possède en effet un son subtil et un style unique, forgé à La Havane et dont la puissance donne sa pleine mesure en concert. Dans son nouvel opus, Timba a la Americana, il puise dans son histoire personnelle, installé en France depuis 2021, entouré à la réalisation de Michael League (Snarky Puppy), fine fleur du jazz fusion. Caliente !

En première partie, Adèle Viret s’empare du plateau avec un tout premier projet en quartet dont les compositions marient déjà à merveille lyrisme, jeux rythmiques et atmosphères rêveuses.

_

Jeu. 14 mars 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée 2h environ

Teaser

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatredorleans.fr »}] [{« data »: {« author »: « Harold Lopez-Nussa », « cache_age »: 86400, « description »: « Written by Juan Formell , Off the Harold Lu00f3pez-Nussa album Te Lo Dije on @mackavenue nnLISTEN NOWn- https://smarturl.it/hln.telodijennPURCHASE NOWn- https://mackavenue.com/store/mac1179nnFOLLOW u201cHarold Lu00f3pez-Nussa » nFB link: https://facebook.com/haroldlopeznussanIG link: https://instagram.com/haroldlopeznussanTwitter link: https://twitter.com/haroldlopeznussnArtist Website: https://haroldlopeznussa.comnnPERSONNELnHarold Lu00f3pez-Nussa u2013 piano, keyboardsnMayquel Gonzu00e1lez u2013 trumpetnJulio Cu00e9sar Gonzu00e1lez u2013 bassnRuy Adriu00e1n Lu00f3pez-Nussa u2013 drums, percussionn@Cimafunk u2013 voicennDirected by Raupa Mola Nelson PoncennChoreography and dancers: @LiztAlfonso nnSpecial guest: @Rebeca Martinez nnu2117u00a9 2020 Mack Avenue Records II, LLC.nnMany thanks to @LosVanVan », « type »: « video », « title »: « Harold Lu00f3pez-Nussa « El Buey Cansao » feat. Cimafunk #BueyCansao », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-fcgrG2sSu4/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=-fcgrG2sSu4 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCEJt8lO-E2nfLKS7QKltXwQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=-fcgrG2sSu4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Ftheatredorleans.fr%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title »}]

Paulo Vitale