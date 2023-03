Harold Lopez-Nussa LE BRISE GLACE, 4 avril 2023, ANNECY.

Harold Lopez-Nussa LE BRISE GLACE. Un spectacle à la date du 2023-04-04 à 21:00 (2023-04-04 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

L'île de Cuba est riche de familles de musiciens et de très grands pianistes. Harold coche les deux cases et s'est imposé parmi les musiciens les plus novateurs de la nouvelle génération. Le pianiste virtuose viendra transcender le latin jazz avec une émotion sincère et un style musical unique, à l'occasion du festival Lac In Blue.

LE BRISE GLACE ANNECY 54 bis rue des Marquisats Haute-Savoie

L’île de Cuba est riche de familles de musiciens et de très grands pianistes. Harold coche les deux cases et s’est imposé parmi les musiciens les plus novateurs de la nouvelle génération. Le pianiste virtuose viendra transcender le latin jazz avec une émotion sincère et un style musical unique, à l’occasion du festival Lac In Blue.

