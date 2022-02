Harold CHARRE, piano jazz Église Saint-Merry, 6 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 06 mars 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Improvisations autour de grands morceaux du jazz, du blues, de la musique classique ou actuelle : plongez dans un univers onirique où s’entremêlent les émotions, le sacré, la liberté. La première note résonne et nul ne sait où elle nous conduira…

Improvisations sur Duke Ellington, Wolfgang Amadeus Mozart, Jean-Sébastien Bach et Giuseppe Verdi

Harold Charre, piano

Harold Charre est né en 1980. De formation classique au Conservatoire National de Région de Lyon puis de Paris, il s’est tourné vers le jazz en découvrant Duke Ellington et le vieux blues rural du début du XXe siècle.

Son travail, qui mêle vidéo, peinture et musique, interroge les croyances et les rapports au merveilleux. Ses films ont été sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux (Digitopia, Videonomad, Linoleum Festival, Videoformes…), et ont été projetés, entre autres, au Maxxi Museum de Rome, à la Cinémathèque de Toulouse, et à la galerie Sawtooth Ari de Launceston. Il a gagné le Prix du meilleur film du Swedenborg Festival de Londres et a récemment été le lauréat du prix Madatac de résidence et de production à la Casa Velasquez à Madrid. Il participe en ce moment à l’exposition « Goya, le rêve de la raison » qui voyage dans toute l’Espagne auprès d’artistes de renoms tels qu’Anselm Kiefer, Christian Boltanski, William Kentridge et Robert Longo. La musique de ses films est semblable à un blues lunaire, aux teintes orientales, naviguant également entre son amour pour la musique classique et celle de Terry Riley.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Contact : 01 42 71 93 93 concerts.saintmerry@gmail.com https://saintmerry.org/concerts/dimanche-6-mars-2022-harold-charre-piano-jazz/

© Harold Charre