Animation sculptures de citrouilles Harmony Végétal Thury-Harcourt-le-Hom, 25 octobre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Animation : réalisation de votre citrouille d’Halloween.

Mercredi 25 et jeudi 26 octobre de 14h à 16h30 au prix de 8€ avec un goûter offert.

Atelier « réalisation d’une décoration à frémir d’effroi »pour vos soirées terrifiante.

Réservation obligatoire par téléphone au 0231797583..

Mercredi 2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-26 16:30:00. .

Harmony Végétal

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Animation: make your own Halloween pumpkin.

Wednesday, October 25 and Thursday, October 26, 2pm to 4:30pm. Price: 8? with a free snack.

Workshop: make a scary decoration for your scary evenings.

Reservations required by telephone at 0231797583.

Actividad: haz tu propia calabaza de Halloween.

Miércoles 25 y jueves 26 de octubre, de 14:00 a 16:30 h, por 8? con merienda gratuita.

Taller: realiza una decoración terrorífica para tus noches de miedo.

Es necesario reservar por teléfono en 0231797583.

Animation: Basteln Sie Ihren eigenen Halloween-Kürbis.

Mittwoch, den 25. und Donnerstag, den 26. Oktober von 14.00 bis 16.30 Uhr für 8? mit kostenlosem Snack.

Workshop « Herstellung einer Dekoration, die Sie vor Angst zittern lässt » für Ihre Gruselabende.

Reservierung erforderlich unter 0231797583.

