Harmonies et fanfares Pipriac Pipriac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pipriac

Harmonies et fanfares Pipriac, 15 mai 2022, Pipriac. Harmonies et fanfares Salle Albert Poulain 36 Rue de l’Avenir Pipriac

2022-05-15 15:00:00 – 2022-06-05 Salle Albert Poulain 36 Rue de l’Avenir

Pipriac Ille-et-Vilaine Pipriac Les élèves des orchestres d’harmonie du 7 accueillent l’Harmonie fanfare de Malansac et la Fanfare de rue de Peillac pour un concert de 2h. Les élèves des orchestres d’harmonie du 7 accueillent l’Harmonie fanfare de Malansac et la Fanfare de rue de Peillac pour un concert de 2h. Salle Albert Poulain 36 Rue de l’Avenir Pipriac

