Maison natale Claude Debussy, le samedi 3 juillet à 15:00

Les poèmes de Charles Baudelaire ont été source d’inspiration pour Claude Debussy qui les met en musique dans ses mélodies de jeunesse. Baudelaire est aussi le traducteur attitré d’Allan Edgar Poe et la découverte de ses traductions est une véritable révélation pour le compositeur qui envisage de mettre notamment en musique les nouvelles « Le Diable dans le beffroi » et « La Chute de la maison Usher », qui resteront cependant inachevées…

Entrée libre

Visite libre de l’exposition « Debussy, Baudelaire, Poe » Maison natale Claude Debussy 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T21:00:00

