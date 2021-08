Paris Paris Harmonie Mutuelle Semi de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Harmonie Mutuelle Semi de Paris, 5 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 8h à 12h

payant

LES 21 097 MÈTRES QU’IL TE FAUT! L’Harmonie Mutuelle Semi de Paris est fait pour toi ! Prends rendez-vous pour 21,097 km de bitume au cœur de la capitale française. Prépare-toi à rejoindre les 44 000 participants présents chaque année à cette course urbaine, et à découvrir la ville sous un tout nouveau jour… Événements -> Événement sportif PARIS Paris 75000 Contact :AMAURY SPORT ORGANISATION 0969368821 semideparis@aso.fr https://www.harmoniemutuellesemideparis.com/fr https://fr-fr.facebook.com/semideparis/ https://twitter.com/SemiParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0969368821 semideparis@aso.fr Événements -> Événement sportif

Date complète :

2021-09-05T08:00:00+02:00_2021-09-05T12:00:00+02:00

Harmonie Mutuelle Semi de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Adresse PARIS Ville Paris lieuville Paris