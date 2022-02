Harmonie Mutuelle Semi de Paris Paris 4e Arrondissement Paris 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Paris

Paris 4e Arrondissement

Harmonie Mutuelle Semi de Paris Paris 4e Arrondissement, 6 mars 2022, Paris 4e Arrondissement. Harmonie Mutuelle Semi de Paris Paris 4e Arrondissement

2022-03-06 – 2022-03-06

Paris 4e Arrondissement Paris Paris 4e Arrondissement Le 6 mars 2022, l’Harmonie Mutuelle Semi de Paris lance la saison parisienne des courses à pied. Enfiler de bonne basket et traverser Paris au pas de course. Premier challenge de l’année ! https://www.harmoniemutuellesemideparis.com/fr Paris 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Paris, Paris 4e Arrondissement Autres Lieu Paris 4e Arrondissement Adresse Ville Paris 4e Arrondissement lieuville Paris 4e Arrondissement Departement Paris

Paris 4e Arrondissement Paris 4e Arrondissement Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris-4e-arrondissement/

Harmonie Mutuelle Semi de Paris Paris 4e Arrondissement 2022-03-06 was last modified: by Harmonie Mutuelle Semi de Paris Paris 4e Arrondissement Paris 4e Arrondissement 6 mars 2022 Paris Paris 4e Arrondissement

Paris 4e Arrondissement Paris