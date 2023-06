Conférence “Le sport en entreprise, vecteur de santé et de performance” Harmonie Mutuelle Orléans, 23 mai 2023, Orléans.

Harmonie Mutuelle et la Ligue Centre-Val de Loire de Fédération Française du Sport d’Entreprise s’associent et organisent, le mardi 23 mai à 18h30, une conférence intitulée : “Le sport en entreprise, vecteur de santé et de performance”. Un rendez-vous pour les dirigeants d’entreprises, les entrepreneurs et les Directeurs de Ressources Humaines, visant à mettre en lumière les multiples bénéfices de la pratique sportive en entreprise et à l’encourager. Selon le baromètre du sport en entreprise publié en mars 2023 par Harmonie Mutuelle, ASO et l’Institut CSA, « 79 % des salariés sondés ont envie de travailler dans une entreprise qui favorise la pratique du sport et 75 % d’entre eux ressentent une amélioration de leurs performances professionnelles grâce à la pratique d’une activité physique sur le lieu de travail.”

Harmonie Mutuelle 23 boulevard Jean-Jaurès, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-05-23T18:30:00+02:00 – 2023-05-23T22:00:00+02:00

