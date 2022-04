Harmonie du corps et de l’esprit Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Harmonie du corps et de l’esprit Tartas, 18 septembre 2022, Tartas. Harmonie du corps et de l’esprit ASSOCIATION LES JARDINS NAIFS 3313 ROUTE DE LA MIDOUZE- CAP DE BOS Tartas

2022-09-18 – 2022-09-18 ASSOCIATION LES JARDINS NAIFS 3313 ROUTE DE LA MIDOUZE- CAP DE BOS

Tartas Landes Tartas Atelier Naïf animé par la sophrologue Aline fosse.

