Harmonie du coeur : un concert unique interactif méditatif et graphique The American Church Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. payant

Billet Early bird : 30 €

Billet Jeune : 35 €

Billet Famille (5) : 160 €

Billet Plein : 45 €

Billet Duo : 70 €

Billet Senior : 40 €

Billet Allonge : 45 €

Deux heures d’art thérapie avec initiation à la respiration et à la relaxation, des performances graphiques au pinceau et à l’encre de chine, des chants du monde entier ainsi que des mantras et de la musique méditative avec des instruments uniques !

Lâchez prise et participez à ce concert immersif et transformateur, conçu par un quatuor d’artistes internationaux dans un lieu emblématique : Andrea Sáenz, Frédéric Daty, Roni Hazan, et David Kennet.

Nous allons créer ensemble un magnifique tissage harmonique et graphique avec cette médecine musicale et picturale ancestrale, conçue pour nourrir notre cœur en profondeur.

Harmonie du Cœur un concert célébrant la magnificence du son à travers le mélange de musique, de mantras, de sons méditatifs en plusieurs langues et de peinture en direct. Harmonie du Cœur n’est pas un concert comme les autres. Il n’agira pas seulement sur vos yeux et vos oreilles. Il agira sur votre cœur, sur votre empathie, sur votre bien-être si vous acceptez de lâcher prise et de vouloir partager un moment unique avec les artistes mais également l’ensemble des personnes présentes dans ce cocon d’harmonie.

C’est un voyage méditatif sonore intervenant sur les sept zones des chakras de notre corps et une animation visuelle inspirante. Et vous en faites partie !

Faites un voyage à travers des

paysages sonores captivants.

Autorisez-vous à vibrer, ressentir.

Laisser-vous caressez par le son.

The American Church 65 Quai d’Orsay 75007 Paris

Contact : http://www.harmonieducoeur.com +33635274364 andrea@andreapsaenz.com https://fb.me/e/33pbSGIUX https://fb.me/e/33pbSGIUX https://www.billetweb.fr/harmonie-du-coeur

Frederic Daty