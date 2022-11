Maura Guerrera Harmonie De L’Estaque, 17 novembre 2022, Marseille.

Maura Guerrera Jeudi 17 novembre, 18h30 Harmonie De L’Estaque

Participation libre

Harmonie De L’Estaque 38 rue Le Pelletier 13016 Marseille Marseille 16e Arrondissement Marseille 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.mauraguerrera.com »}]

Maura Guerrera, chanteuse Sicilienne à la voix timbrée et puissante, s’accompagne au tambourin, et s’inspire des chants paysans issus de la tradition orale de Sicile. A partir de ce patrimoine, et forte de ses multiples collaborations en Sicile, à Rome et à Marseille, elle va à la rencontre des autres musiques méditerranéennes, et des musiques actuelles.

Elle joue aujourd’hui en duo avec Malik Ziad dans le projet SPARTENZA, imprégnant son répertoire des sonorités de la mandole algéroise, sous la direction artistique bienveillante de Manu Théron, fait partie depuis 2016 du combo LES DAMES DE LA JOLIETTE, cinq chanteuses méditerranéennes réunies autour des compositions de Gil Aniorte Paz, et est, depuis octobre 2019, à l’initiative du projet A VUCI LONGA avec les chanteuses Oriana Civile et Catherine Catella, un hommage à l’héritage sicilien des chants polyvocaux des femmes paysannes.

« Voilà des années maintenant que Maura Guerrera explore un territoire musical unique, composite et singulier, celui des traditions vocales de Sicile. Attentive aux recherches académiques comme à celles des musiciens, compositeurs ou interprètes de ce trésor, elle en est par ailleurs une activiste joyeuse et habitée… » MANU THERON (Marseille – Mai 2019)

