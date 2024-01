« HARMONIE » BATTLE ET CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE CARITATIF Salle Jacques Brel Castanet-Tolosan, samedi 10 février 2024.

« HARMONIE » BATTLE ET CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE CARITATIF Battle et concours de danse caritatif Samedi 10 février, 14h00 Salle Jacques Brel Danseurs 5 euros, Public: 10 euros concours ou Battle et 15 euros les deux (Battle + concours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

UNEVENEMENT CARITATIF

Le Samedi 10 Février 2024, préparez-vous à vivre un événement unique à Castanet-Tolosan, à l’Espace Brel, car les associations Pulsation et Street Danza vous invitent à leur battle caritatif « Harmonie ».

Ce rendez-vous exceptionnel promet une journée riche en émotions et en talent, tout en soutenant une cause noble. Tous les bénéfices générés au cours de cet événement seront entièrement reversés à l’Association castanéene Goma Esperance, qui apporte une aide précieuse aux habitants de la ville de Goma en Afrique

Au programme, attendez vous à des battles de danse exceptionnels, un concours chorégraphique captivant, et des démonstrations de danse à couper le souffle. Le tout co-organisé et orchestré par le groupe de danseurs NDYL CREW.

Spectateur soucieux de passer un super moment ou danseur souhaitant participer à un battle et/ou concours chorégraphique face à un jury composé de professionnels, cet évènement est pour vous !!

Rejoignez nous pour une expérience inoubliable qui mêle l’art de la danse à l’acte caritatif, le tout dans une ambiance électrisante et chaleureuse.

La Team « Harmonie »

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.battleharmonie.fr »}, {« type »: « email », « value »: « battle.harmonie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 40 25 27 89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/battle_harmonie/ »}]

Danse Battle