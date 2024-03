HARMON’ICE PATINOIRE POLE SUD Grenoble, samedi 14 décembre 2024.

Dans ce nouveau spectacle de la troupe française Patin’Air, venez à la découverte des péripétiesde notre chef d’orchestre dans la composition de sa nouvelle symphonie. Heureusement, Le PèreNoël et ses lutins seront présents pour l’aider (ou pas…) dans cette tâche.Patinage, acrobatie et magie se mêlent pour votre plus grand plaisir !

Tarif : 20.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-12-14 à 14:30

Réservez votre billet ici

PATINOIRE POLE SUD AVENUE D’INNSBRUCK 38100 Grenoble 38