HARMODEON Festival Caudrot, 10 septembre 2021, Caudrot.

HARMODEON Festival 2021-09-10 – 2021-09-12

Caudrot Gironde Caudrot

76 86 EUR Première édition en Nouvelle Aquitaine, d’un événement musical inédit sur le thème de l’harmonica et l’accordéon sur 3 jours à Caudrot : les 10, 11 et 12 septembre 2021.

Cet événement concerne un public divers, rassemblé autour de genres musicaux aussi éclectiques que le jazz, le rock, le blues, le classique, la country, les thèmes latino et le musette.

La programmation musicale est basée autour de l’utilisation par les musiciens de ces merveilleux instruments, que sont l’harmonica et l’accordéon.

Au chapitre restauration, une offre culinaire diversifiée sera proposée aux festivaliers, avec l’installation sur la place des

Tilleuls, de plusieurs “Food trucks”, ainsi que l’ouverture de quatre buvettes réparties sur les zones des concerts IN et OFF.

+33 6 60 84 21 60

Association YVENEMENT

dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT de l’Entre-deux-Mers