Aisne Harly . 0 0 Retrouvez la grande brocante d’Harly le 1er mai de 9h à 18h sur la parking des établissements Leclerc (route de Guise).

Réservée uniquement aux particuliers et sur réservation préalable.

Renseignement et inscription sur le site https://harly-en-fete.jimdo.com +33 3 23 68 45 91 https://harly-en-fete.jimdo.com/ Harly

