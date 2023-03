HARLEY CUSTOM EVENTS LAURENTIENS Laurens Laurens Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Laurens Animations de 10h à 1h pour les petits et les grands, Taureau mécanique / Château gonflable – Danse Flamenco. Stands tatoueur, coiffeur, barbier présents tout le week-end. Foot truck, drink sur place. Concert : à 16h avec AL&DEN – À 21h concert avec TROCK. Entrée gratuite. Ouvert à tous et à toutes motos. Animations de 10h à 1h pour les petits et les grands, Taureau mécanique / Château gonflable – Danse Flamenco. Stands tatoueur, coiffeur, barbier présents tout le week-end. Foot truck, drink sur place. Concert : à 16h avec AL&DEN – À 21h concert avec TROCK. Entrée gratuite. Ouvert à tous et à toutes motos. +33 4 67 90 28 02 Laurens

