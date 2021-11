Harlem Swing Show (concert) 2 quai du Lénigo, 26 novembre 2021, Le croisic.

Harlem Swing Show (concert)

2 quai du Lénigo, le vendredi 26 novembre à 20:30

Harlem Swing Show Galaad Moutoz Orchestra Musique & Danse Swing Le Harlem Swing Show est un spectacle haut en couleurs alliant musique et danse, qui retrace l’histoire de la culture swing. Dès les premiers instants, le spectateur est plongé dans le Harlem des années trente : ses clubs, ses orchestres, ses salles de bals, et bien sûr ses danseurs. Les numéros se succèdent (solos, danses en couple, charleston, blues) à l’image des grandes revues de l’époque. Rendant un hommage énergique au répertoire de Chick Webb avec Ella Fitzgerald, à celui de Jimmy Lunceford ou encore Fletcher Henderson, le spectacle fait la part belle à la danse et aux rythmes endiablés de l’orchestre. * * * Informations et billetterie Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle. Tarifs : 15,00 € (tarif plein) / 10,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR) _Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic._

Harlem Swing Show Galaad Moutoz Orchestra Musique & Danse Swing Le Harlem Swing Show est un spectacle haut en couleurs alliant musique et danse, qui retrace l’histoire de la culture swing…

2 quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T06:30:00