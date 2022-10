Harlem Night #11 Pan Piper Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Harlem Night #11 Pan Piper Paris, 6 novembre 2022, Paris. Le dimanche 06 novembre 2022

de 17h00 à 22h30

payant Pré-ventes : 15 EUR

Venez swinger et danser à la Harlem Night #11, le dimanche 6 novembre à 17h au Pan Piper ! C’est reparti ! Jazzy Feet, Harlem Nights Paris et Opus 220 présentent : HARLEM NIGHT #11 : Vintage dance party ! Lindy Hop, Charleston, Jazz Roots, Shag, Balboa… Venez swinguer avec nous dans la belle salle du Pan Piper Paris, pour notre Harlem Night #11! Pour cette édition nous sommes heureux d’accueillir Jérôme Etcheberry & his Swingberries pour nous faire danser. Au programme de la soirée : Cours initiation au Lindy Hop à 17h30, live band, DJ sets entre les sets du groupe… À très vite ! Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Harlem Night #11

