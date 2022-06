Harlem Night #10 : Vintage dance party Pan Piper Paris, 3 juillet 2022, Paris.

Le dimanche 03 juillet 2022

de 17h30 à 22h30

. payant Pré-ventes : 15 EUR

C’est reparti ! Lindy Hop, Charleston, Jazz Roots, Shag, Balboa… Venez swinguer au Pan Piper !

Au programme de la soirée : Cours initiation au Lindy Hop à 17h30, live band, DJ sets entre les sets du groupe, des démonstrations … On a hâte d’y être !

Pour cette édition, nous sommes très heureux d’accueillir le « JB Franc Little Fats Band » pour nous faire danser ! Issu d’une famille de musiciens, Jean-Baptiste Franc, pianiste de Swing, Stride et Blues est surnommé « Little Fats » par le guitariste de Fats Waller, Al Casey. Il remporte le 1er prix du concours international de piano Stride organisé par l’université Ole Miss du Mississippi en mai 2018, et le « Prix du Hot Club de France Pianiste 2022 » pour son nouvel album « Garner in my mind ». Jean-Baptiste Franc a déjà eu le plaisir de se produire dans de nombreux festivals de Lindy hop à travers le monde : Bangkok, Séoul, Rome, Cracovie, Lisbonne, Valence, Turin, Madrid, …

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

