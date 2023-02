Harlem Gospel Travelers + Yoa LE 106, 21 mars 2023, ROUEN.

Harlem Gospel Travelers + Yoa LE 106. Un spectacle à la date du 2023-03-21 à 20:00 (2023-03-21 au ). Tarif : 15.3 à 15.3 euros.

Harlem Gospel Travelers n’en finissent plus de conquérir les cœurs. Après s’être classés 6ème aux Billboard Charts, ils sont en lice pour les Grammy Awards dans la catégorie « Best Gospel Album » et « Best song for social change » avec leur titre « Fight on ! ».Une véritable consécration pour les New-yorkais qui prennent leur envol avec ce 2ème album « Look Up » salué par les critiques et produit par Eli Paperboy Reed pour le Label COLEMINE RECORDS.En première partie, la bedroom pop explosive et désenchantée de YOA. Harlem Gospel Travelers

LE 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

